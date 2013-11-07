نمو اقتصاد الكويت يتباطأ إلى 8.3% في 2012 وتغيير سنة الأساس

7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات أولية اليوم الخميس أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت تباطأ إلى 8.3 بالمئة على أساس سنوي في 2012 من قراءة معدلة تبلغ 10.2 بالمئة للعام السابق. وقالت الإدارة المركزية للإحصاء إنها غيرت سنة الأساس إلى 2010 بدلا من 2000 عند حساب بيانات الناتج الإجمالي لعام 2012 وأعادت حساب معدلات النمو لعام 2011. الناتج المحلي الإجمالي للكويت 2012 2011 (بأسعار 2010) نسبة التغير السنوي 8.3 10.2 (6.3) الاستهلاك النهائي (%) الحكومة 15.0 7.3 (9.7) الأفراد 6.6 4.2 (2.3) تكوين رأس المال الثابت الإجمالي 3.2 3.4 (-4.0) التجارة الخارجية صادرات السلع والخدمات 7.3 13.4 (13.5) واردات السلع والخدمات 4.8 5.2 (6.1) ملحوظة: الأرقام المعلنة سابقا بناء على سنة الأساس 2000 بين قوسين. قبل تغيير سنة الأساس توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في سبتمبر أيلول نمو اقتصاد البلد عضو منظمة أوبك 2.5 بالمئة في 2013 و2.9 بالمئة في 2014. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)