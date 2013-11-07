وزير النفط الكويتي: أسعار الخام "عادلة"

نيودلهي 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي اليوم الخميس إن أسعار الخام العالمية الحالية عادلة وذلك قبل شهر من اجتماع منظمة أوبك للبت في تعديل إنتاج المنظمة التي تضخ أكثر من ثلث إمدادات النفط العالمية.

وأبلغ الوزير مصطفى الشمالي رويترز في اليوم الأول لزيارته إلى الهند رابع أكبر بلد مستورد للنفط في العالم ضمن وفد برئاسة رئيس الوزراء الكويتي "نعم إنها أسعار عادلة."

وتتطابق تصريحاته مع ما سبق أن أدلى به وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي الذي قال الشهر الماضي إن الأسعار "معقولة".

وتراجعت أسعار خام برنت صوب 104 دولارات للبرميل اليوم مسجلة أدنى مستوى في أربعة أشهر بفعل وفرة المعروض والتقدم في المحادثات بين إيران والغرب بشأن البرنامج النووي لطهران.