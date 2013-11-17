تراجع طفيف في الفائض التجاري للكويت على أساس سنوي في الربع/2

17 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي الكويتي اليوم الأحد أن فائض التجارة الخارجية للكويت سجل تراجعا طفيفا إلى 6.1 مليار دينار (21.6 مليار دولار) في الفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران مقارنة مع 6.2 مليار دينار في الربع المقابل من عام 2012. التجارة الخارجية للكويت الربع/2-2013 الربع/1-2013 الربع/2-2012 بالمليار دينار الصادرات 8.000 7.749 (7.771) 8.047 صادرات النفط 7.638 7.382 (7.404) 7.692 الواردات 1.935 1.864 1.810 الفائض 6.065 5.885 (5.907) 6.236 نسبة التغيرات السنوية بالدينار الصادرات الاسمية -0.6 -12.5 الواردات الاسمية 6.9 3.4 ملحوظة: أرقام صادرات النفط هي تقديرات للبنك المركزي. التغيرات بالنسبة المئوية هي حسابات لرويترز من واقع البيانات الرسمية. الأرقام الواردة بين الأقواس هي بيانات معلنة سابقا. توقع محللون في استطلاع لرويترز في سبتمبر أيلول أن يصل الفائض في ميزان المعاملات الجارية الكويتي إلى 36.0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 وإلى 34.5 بالمئة في 2014. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)