مقدمة 2-الكويت تقول إنها ستقدم قروضا واستثمارات بملياري دولار لافريقيا

(لإضافة الاستثمارات)

الكويت 19 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قوله اليوم الثلاثاء إن بلاده ستمنح قروضا ميسرة بقيمة مليار دولار لدول افريقية على مدى السنوات الخمس المقبلة وتستثمر مليار دولار أخرى هناك.

وقال الشيخ صباح في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الإفريقية بالكويت ان الاموال ستمنح عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وأضاف "وجهت المسؤولين في الصندوق بتقديم قروض ميسرة للدول الافريقية بمبلغ مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة ناهيك عن الاستثمارات لعدد من الشركات الكويتية في مختلف القطاعات."

وتابع أمير الكويت يقول ان بلاده تهدف بالتنسيق مع البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى إلى تقديم استثمارات وضمانات للاستثمار بمليار دولار على مدى السنوات القادمة لدول أفريقية مع التركيز على قطاع البنية التحتية.