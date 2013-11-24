صحيفة: الكويت توقع عقودا قيمتها 19 مليار دولار لتصدير منتجات نفطية

الكويت 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت صحيفة السياسة الكويتية اليوم الأحد إن مؤسسة البترول الكويتية الحكومية وقعت عقودا جديدة وجددت عقودا أخرى لتصدير منتجات بترولية بقيمة تتجاوز 19 مليار دولار.

وقالت الصحيفة إن مصادر وصفتها "بالمقربة" أبلغتها أن العقود تتعلق بتصدير المنتجات الوسطى كوقود الطائرات والديزل وزيت الغاز لعام 2014 وأن الدول التي تم التوقيع معها تشمل باكستان وفيتنام وبنجلادش اضافة لعدد من الشركات أبرزها شل العالمية وبريتش بتروليوم البريطانية وشيفرون الامريكية وتوتال الفرنسية.