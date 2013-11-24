مقدمة 2-الخطوط الكويتية: صفقة طائرت جت جزء من عملية تحديث الأسطول

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الكويت 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الأحد إن الشركة مازالت ملتزمة بصفقة تشتري بموجبها 25 طائرة ايرباص جديدة.

وأوضح سامي النصف في مؤتمر صحفي أن عزم الشركة شراء خمس طائرات ايرباص مستعملة من جت ايروايز الهندية لا يتعارض مع الصفقة الأكبر المتضمنة خيارا لشراء عشر طائرات أخرى وتأجير 15 طائرة متنوعة.

وأكد أن الصفقة الجديدة بمنزلة "جسر" لتعويض تقادم طائرات الشركة التي وصل عمر بعضها إلى 22 سنة و"جزء من صفقة شاملة" لتحديث أسطول الناقلة الكويتية.

وأوضح أن شركة ايرباص ستقوم بدور الوسيط في صفقة شراء طائرات جت التي عمرها خمس سنوات. وقال "علاقتنا التعاقدية والشراء سيكون من ايرباص" رغم أن الطائرات مملوكة لشركة جت.

وأحجم عن ذكر القيمة المالية لصفقة الخمس طائرات بسبب ما قال إنها اعتبارات تتعلق بشرووط التعاقد.

وأضاف أن الشركة كانت تعتزم تأجير الطائرات الخمس - وهي من طراز ايه330 - لكنها وجدت أن "الشراء كله مزايا" فاتخذت قرار الشراء "للحفاظ على المال العام."

وقال إن الشركة الكويتية ستتسلم الطائرات الخمس بحالة المصنع "كأنها ... جديدة."

كان مجلس الوزراء الكويتي أقر في أكتوبر تشرين الأول 2012 مشروع مرسوم بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة بهدف "تجاوز العقبات" التي تعوق تنفيذ قرار يعود لعام 2008 بخصخصة الشركة.