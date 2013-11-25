الخطوط الكويتية توقف شراء 5 طائرات من جت ايروايز الهندية

الكويت 25 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية الحكومية اليوم الإثنين إن مجلس إدارتها قرر وقف صفقة شراء خمس طائرات ايرباص 330 ايه مستعملة من جت ايروايز الهندية.

وقالت الشركة الكويتية في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن مجلس الإدارة الذي انعقد اليوم برئاسة جسار الجسار رئيس مجلس الإدارة بالتكليف قرر "مناقشة صفقة شراء وتأجير الطائرات بوجه عام لشركة الخطوط الجوية الكويتية في اجتماع لاحق."

ووقعت الخطوط الكويتية في مايو أيار الماضي "خطاب قبول" مع ايرباص لشراء 25 طائرة جديدة مع خيار شراء عشر طائرات اخرى إضافة إلى تأجير 17 طائرة متنوعة.

كان سامي النصف رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية قال اليوم لرويترز إنه قد تم إبلاغه بوقفه عن العمل بسبب خلاف حول صفقة شراء خمس طائرات من جت ايروايز الهندية كانت الشركة تعتزم إتمامها.