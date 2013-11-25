الخطوط الكويتية توقف شراء 5 طائرات من جت ايروايز الهندية
الكويت 25 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية الحكومية اليوم الإثنين إن مجلس إدارتها قرر وقف صفقة شراء خمس طائرات ايرباص 330 ايه مستعملة من جت ايروايز الهندية.
وقالت الشركة الكويتية في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن مجلس الإدارة الذي انعقد اليوم برئاسة جسار الجسار رئيس مجلس الإدارة بالتكليف قرر "مناقشة صفقة شراء وتأجير الطائرات بوجه عام لشركة الخطوط الجوية الكويتية في اجتماع لاحق."
ووقعت الخطوط الكويتية في مايو أيار الماضي "خطاب قبول" مع ايرباص لشراء 25 طائرة جديدة مع خيار شراء عشر طائرات اخرى إضافة إلى تأجير 17 طائرة متنوعة.
كان سامي النصف رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية قال اليوم لرويترز إنه قد تم إبلاغه بوقفه عن العمل بسبب خلاف حول صفقة شراء خمس طائرات من جت ايروايز الهندية كانت الشركة تعتزم إتمامها.
وقال النصف في مؤتمر صحفي أمس إن الشركة تعتزم شراء الطائرات الخمس التي يبلغ عمرها خمس سنوات تقريبا من شركة ايرباص التي ستقوم بدور الوسيط مع الشركة الهندية لتعويض تقادم طائرات الناقلة الكويتية حيث بلغ عمر بعضها 22 عاما. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير مصطفى صالح)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.