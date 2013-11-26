بتروجلف الكويتية تشتري 3 حفارات مقابل 60 مليون دولار

الكويت 26 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (بتروجلف) الكويتية اليوم الثلاثاء إن شركة الهرم للحفر المملوكة لها بالكامل وقعت عقدا لشراء ثلاثة حفارات أرضية بقيمة 59.9 مليون دولار.

وأوضحت بتروجلف في بيان نشر بموقع بورصة الكويت أن القيمة تتضمن تكاليف التمويل والتأمين والشحن وقطع الغيار. وسيكون السداد بدفعة مقدمة قيمتها 17.8 مليون دولار وقسط ثان بقيمة 17.4 مليون دولار والباقي علي دفعات ربع سنوية لخمس سنوات تسدد من إيراد الحفارات.

وقالت "مواصفات الحفارات هي طبقا للمعايير والمقاييس الدولية والصادرة من (معهد البترول الأمريكي) وكذلك طبقا لمتطلبات عملاء الشركة من شركات البترول العالمية والتى تعمل في الأسواق الخليجية والشرق أوسطية."