شركة إسلامية إماراتية تتوقع نمو أنشطتها المصرفية الاستثمارية

من ميرنا سليمان

دبي 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال محمد القحطاني العضو المنتدب لشركة أبواب كابيتال للاستثمار الإسلامي في دبي إن الشركة استكملت أعمالا استشارية بقيمة ملياري درهم (545 مليون دولار) في عامها الأول وتأمل في زيادة حجم هذه الخدمات إلى مثليه في 2014.

وتتوقع أبواب - التي يملك فيها مستثمرون كويتيون حصص أغلبية - تدفقا قويا للأعمال في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية وبخاصة في مجال إعادة الهيكلة والدمج والاستحواذ.

وقال القحطاني في مقابلة إنه يتوقع تضاعف حجم الأعمال في العام المقبل في ضوء الحاجة الكبيرة إلى الخدمات الاستثمارية الإسلامية.

وأضاف أن تركيز الشركة ينصب في الأساس على شركات دول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى إلى المشورة بخصوص النمو أو إعادة هيكلة محافظها الاستثمارية مشيرا إلى أن ذلك يكون في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والصناعات التحويلية في المقام الأول.

وقال القحطاني إن أبواب تقدم المشورة لشركة كويتية بشأن بيع عملياتها في الإمارات العربية المتحدة إلى مستثمر خليجي في صفقة قيمتها نحو 700 مليون درهم. ورفض ذكر اسم الشركة الكويتية نظرا لعدم استكمال الصفقة حتى الآن.