الخطوط الكويتية توقع عقدا مع إيرباص لشراء 25 طائرة وتأجير 12 أخرى
الكويت 2 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الاثنين إنها وقعت عقدا مع شركة إيرباص لشراء 25 طائرة جديدة وتأجير 12 طائرة جديدة أخرى.
وقالت الشركة الحكومية الكويتية في بيان إن هذا التوقيع جاء "بعد دراسة متأنية لكافة العروض وبعد الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة".
ولم تذكر الشركة في بيان تفاصيل بشأن أنواع الطائرات أو تكلفة الصفقة.
وذكر البيان أن الشركة ستبدأ في استلام الطائرات الجديدة في الربع الثاني من 2014. (تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد حجاجي - تحرير مصطفى صالح)
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