مصدر: اتصالات قد تحيي محادثات لبيع وحدتها السودانية لزين الكويتية

من ماثيو سميث

دبي 2 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مصدر مطلع إن مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) ربما تحيي محادثات لبيع وحدتها السودانية كنار إلى زين الكويتية مع استمرار اهتمام الطرفين بالصفقة رغم انهيار المفاوضات في وقت سابق هذا العام.

وزين السودان هي أكبر مشغل لخدمات المحمول في السودان. ويأتي شراء كنار أكبر شركة لخطوط الهاتف الثابت في البلاد متمشيا مع استراتيجية زين الأوسع كما أوضحها رئيسها التنفيذي سكوت جيجنهايمر في أكتوبر تشرين الأول التي تتمثل في التحرك إلى نطاق أوسع من المحمول وتقديم حزم خدمات للشركات والأفراد.

وجنبت اتصالات 459 مليون درهم (125 مليون دولار) مخصصات لتغطية انخفاض قيمة كنار في 2012 وربما تريد بيع ما تعتبره استثمارا هامشيا لها.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأن المحادثات ليست معلنة "انهارت الصفقة في اللحظة الأخيرة."

وتابع ان المفاوضات انهارت في بداية العام حيث يعتقد ان اتصالات تراجعت لأنها ظنت ان أطرافا أخرى ربما تدرس شراء كنار ولذا كانت تأمل في الحصول على سعر أفضل.

وأضاف أن زين لا تزال مهتمة بشراء كنار كما أن اتصالات ما زالت مهتمة بالبيع على الأرجح ووصف الصفقة بأنها مربحة للطرفين.

ولم ترد اتصالات على طلبات للتعليق بينما امتنعت زين عن التعليق.