ملخص-الخطوط الكويتية تتوقع تسلم 25 طائرة من إيرباص بين 2019-2022

الكويت 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - شركة الخطوط الجوية الكويتية:

- مستشارة للخطوط الكويتية: سنستأجر 7 طائرات ايه-320 إس.إي.أو و5 طائرات ايه-330.

- مستشارة للخطوط الكويتية: تمويل صفقة الطائرات من رأس المال والبنوك وقد نصدر صكوكا أو سندات.

- الخطوط الكويتية: لم يتم البت في استقالة الرئيس التنفيذي بعد.