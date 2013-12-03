مصر تحصل على منح وقود خليجية قيمتها 2.480 مليار دولار لنهاية نوفمبر

القاهرة 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مصدر حكومي اليوم الثلاثاء إن مصر حصلت على منح وقود من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت قيمتها 2.480 مليار دولار منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز وحتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع رويترز "إجمالى المساعدات البترولية التى تلقتها مصر حتى نهاية نوفمبر من السعودية مليار دولار ومن الإمارات 820 مليون دولار ومن الكويت 660 مليون دولار."

وقدمت الدول الخليجية الثلاث مليارات الدولارات لمصر عقب عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.