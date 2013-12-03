زين الكويتية لن تدخل في مفاوضات لشراء كنار السودانية

دبي 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة زين الكويتية للاتصالات اليوم الثلاثاء إنها لن تدخل في مفاوضات لشراء كنار السودانية لخدمات الهاتف الثابت.

ويأتي بيان زين في أعقاب تقرير لرويترز يوم الإثنين تضمن قول مصدر مطلع إن مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) قد تحيي محادثات لبيع وحدتها السودانية كنار لزين.

وقال المصدر إن اتصالات قطعت المحادثات في وقت سابق هذا العام لكن الطرفين لا يزالان مهتمين بالصفقة.

وقالت زين في بيان بالبريد الإلكتروني اليوم إنه لا توجد لديها النية للدخول في مفاوضات مع ذراع اتصالات في السودان.