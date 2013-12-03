أنجولا تتوقع أن تبقي أوبك سقف إنتاجها بلا تغيير في اجتماع الأربعاء

فيينا 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير النفط الأنجولي خوسيه دي فاسكونسيلوس للصحفيين اليوم الثلاثاء إنه من المحتمل أن تترك منظمة أوبك السقف المستهدف لإنتاجها والبالغ 30 مليون برميل يوميا بلا تغيير حينما تجتمع يوم الأربعاء.