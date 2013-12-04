مصر تسعى لاستعادة الثقة في اقتصادها وعينها على استثمارات الخليج

من أحمد إلهامي وإيهاب فاروق

القاهرة 4 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - سعى كبار المسؤولين المصريين اليوم الأربعاء لاستعادة ثقة المستثمرين في اقتصاد بلادهم من خلال خطوات تشمل تسوية مشكلات مع مستثمرين خليجيين وسداد مستحقات شركات النفط وكذلك عرض خريطة طريق اقتصادية واعدة.

وقال المسؤولون إنهم يتوقعون ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4-5 مليارات دولار ويعملون على رفع معدل النمو إلى 3.5 بالمئة في السنة المالية الحالية 2013-2014 .

وفي اليوم الأول من "المنتدى الاستثماري المصري الخليجي" الذي يختتم أعماله غدا الخميس قال وزير الاستثمار أسامة صالح في تصريحات لرويترز على هامش المنتدى "أنا متفائل بوصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى خمسة مليارات دولار" في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران المقبل.

وتعتزم مصر طرح نحو 60 مشروعا على المستثمرين الخليجيين خلال المنتدى الذي يشارك فيه وزراء المجموعة الاقتصادية في مصر ونحو 500 من رجال الأعمال المصريين والخليجيين والأجانب.

وتسعى مصر لاجتذاب مستثمرين خليجيين لمصر للتركيز على الاستثمار في مجالات الانشاء والعقارات والزراعة وتمويل المشروعات الصغيرة.

وأضاف صالح أنه سيقوم في مستهل عام 2014 بجولة في السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت "بهدف جذب استثمارات جديدة".

وقال الوزير في كلمة أمام المنتدى إن إجمالي استثمارات دول الخليج في مصر يبلغ 49.8 مليار دولار مقارنة مع اجمالي الاستثمارات الغربية البالغ 46.2 مليار دولار.