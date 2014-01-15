مقدمة 4-مانحون يتعهدون بتقديم 2.4 مليار دولار مساعدات لسوريا

(لإضافة التعهدات الاجمالية وتعليقات بان جي مون)

من سيلفيا وستال ووارن ستروبل

الكويت 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - تعهدت دول غربية وخليجية اليوم الأربعاء بتقديم أكثر من 2.4 مليار دولار لدعم جهود الأمم المتحدة الانسانية في سوريا التي دمرها الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات والذي ترك الملايين ما بين مشرد أو جائع أو مريض.

وجاءت التعهدات استجابة لمناشدة أطلقتها الأمم المتحدة الشهر الماضي لجمع 6.5 مليار دولار لسوريا في عام 2014 وكانت الأكبر في تاريخ المنظمة الدولية التي تقول إن الصراع أدى إلى عودة مكاسب التنمية في سوريا 35 عاما إلى الوراء حيث يعيش أكثر من نصف السكان الآن في فقر.

إلا أن المنظمة الدولية لم تتلق سوى حوالي 70 بالمئة فقط من المبالغ التي تم التعهد بتقديمها لسوريا في مؤتمر للمانحين في العام الماضي وهو ما يشير إلى سأم المانحين لعدم ظهور نهاية للعنف في الأفق.

وقالت فاليري آموس منسقة شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة إن كل أطراف الصراع أظهروا "تجاهلا تاما لمسؤولياتهم التي تمليها عليهم القوانين الدولية لحقوق الانسان."

وقالت آموس في المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا الذي عقد في الكويت وشاركت به 69 دولة "الأطفال.. النساء.. الرجال محاصرون وجوعى ومرضى ويفقدون الأمل."

وأعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تعهد بلاده بتقديم 500 مليون دولار من القطاعين الحكومي والأهلي لدعم الوضع الإنساني في سوريا.