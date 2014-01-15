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السعودية تزيد الاعتمادات المخصصة لبرامج دعم اللاجئين السوريين بمبلغ 60 مليون دولار

Wed Jan 15, 2014 9:11am GMT
 
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الكويت 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف إن بلاده ستزيد الاعتمادات المخصصة لبرامج دعم اللاجئين السوريين بمبلغ 60 مليون دولار ليصل المبلغ المتاح للإنفاق خلال الفترة المقبلة الى 250 مليون دولار.

جاء ذلك في كلمة العساف أمام المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا المنعقد حاليا في الكويت ويحضره الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير دينا عادل)
 