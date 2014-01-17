مصادر: ثلاثة عروض في مزاد لبيع شركة دي.إي.ايه الألمانية للطاقة
فرانكفورت 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن من المتوقع تقديم ثلاثة عروض أولية لشراء شركة دي.إي.ايه للنفط والغاز التابعة لمجموعة ار.دبليو.إي ثاني أكبر شركة مرافق في ألمانيا.
وقالت المصادر إن العروض ستأتي من شركة فينترشال - ذراع النفط والغاز لمجموعة باسف الألمانية للكيماويات - والملياردير الروسي ميخائيل فريدمان وكونسورتيوم يتألف من شركة كيه.كيه.ار الأمريكية للاستثمار المباشر والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.
وقال اثنان من المصادر إن العروض التي من المتوقع تقديمها يوم الإثنين المقبل ستقيم دي.إي.ايه بنحو أربعة مليارات يورو (5.44 مليار دولار) أي بأقل من الخمسة مليارات التي قالت المصادر إن ار.دبليو.إي كانت تستهدفها.
ورفض متحدثون باسم ار.دبليو.إي وكيه.كيه.ار وفريدمان التعقيب على الخبر. ولم يتسن الاتصال بكوفبيك للحصول على تعقيب.
(الدولار = 0.7352 يورو)
(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)
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