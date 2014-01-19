مصفاة روتردام الكويتية تعود للعمل بكامل طاقتها بعد توقف شهرين للصيانة

الكويت 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت صحيفة السياسة الكويتية اليوم الأحد إن مصفاة يوروبورت المملوكة لشركة البترول الكويتية العالمية الحكومية في روتردام بهولندا عادت للعمل بكامل طاقتها الانتاجية التي تصل إلى 88 ألف برميل يوميا بعد توقف دام شهرين بسبب عمليات الصيانة لبعض الوحدات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها برفيعة المستوى في شركة البترول الكويتية العالمية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية القول إن مصفاة روتردام بدأت في عمليات التشغيل الفعلي بداية من يناير كانون الثاني الحالي بعد انتهاء عمليات الصيانة المجدولة لعدد من وحدات النفط الخام فيها.

واشترت شركة البترول الكويتية العالمية هذه المصفاة في 1983 وترتبط بعقد إيجار لأرضها مع السلطات الهولندية.

وتقول مؤسسة البترول الكويتية في موقعها الالكتروني إن مصفاة يوروبورت التي تقع في ميناء روتردام وهو الميناء الأكبر في العالم تتألف من عدة وحدات لتكرير النفط الخام ومنشأة لإنتاج الجازولين ومصنع لزيوت التشحيم.