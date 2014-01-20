شل تبيع حصصا في مشروع أسترالي للغاز المسال

لندن 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة النفط العملاقة رويال داتش شل اليوم الاثنين إنها اتفقت على بيع حصص صغيرة في مشروع للغاز الطبيعي المسال ومشروع مشترك يتصل به في أستراليا مقابل 1.14 مليار دولار وذلك إلى الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية.

وقال بن فان بوردن الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "ستظل شل مشاركا رئيسيا في قطاع الطاقة الأسترالي. لكننا نركز استثماراتنا حيث نستطيع تحقيق أقصى قيمة مضافة برأسمال شل والتكنولوجيا التي تملكها."