هيئة الاستثمار الكويتية تفضل قطاع البنية التحتية في الغرب

الكويت 24 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال العضو المنتدب لهيئة الاستثمار الكويتية صندوق الثروة السيادي الكويتي إنه سيركز على الاستثمار في قطاع البنية التحتية في الأسواق البريطانية والأمريكية والأوروبية ويتطلع أيضا إلى القطاع العقاري العالمي.

وقال بدر السعد في مقابلة مع تلفزيون العربية أمس الخميس إن من غير المتوقع استمرار النمو في أسواق المال والعقارات.

وأورد الموقع الإلكتروني للعربية تصريحات السعد التي أكد فيها "صعوبة استمرار هذا الصعود نظرا لأن مقوماته الحالية يصعب تكرارها."

وتدير الهيئة - التي لا تنشر تفاصيل استثماراتها - أصولا بقيمة 386 مليار دولار بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية وهو ما يضعها في المرتبة السادسة عالميا.

وتملك الهيئة حصصا في شركات كبرى مثل بي.بي وفودافون واتش.اس.بي.سي بحسب بيانات تومسون رويترز.

وذكر تقرير لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية في وقت سابق هذا الأسبوع أن الهيئة لها حصة استثمارية بقيمة 2.5 مليار دولار في الصين وهي أكبر حصة ممكنة لمستثمر أجنبي في البلاد.

وعبر السعد عن قلقه بشأن "توافر سيولة كبيرة في معظم الأسواق في أمريكا وأوروبا واليابان وبعض الدول النامية ساعدت على أن ترتفع قيم الأصول بطريقة غير عادية."