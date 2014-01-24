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مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت تعاود العمل بطاقتها الكاملة

Fri Jan 24, 2014 11:52am GMT
 
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الكويت 24 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال متحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية إن مصفاة ميناء الأحمدي إحدى مصافي النفط الثلاثة في الكويت عادت للعمل بطاقتها الكاملة اليوم الجمعة بعد توقف المنشآت الثلاثة بسبب انقطاع الكهرباء هذا الأسبوع.

وقال المتحدث إن مصفاة ميناء عبد الله ومصفاة الشعيبة تعملان بنحو 60 بالمئة من طاقتهما. ومن المتوقع أن تعودا للعمل بالطاقة القصوى غدا السبت.

وتبلغ الطاقة الإجمالية للمصافي الثلاثة نحو 930 ألف برميل يوميا. واستخدمت الكويت احتياطياتها حتى لا تتعطل الصادرات.

(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)
 