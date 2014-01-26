جدول-التضخم في الكويت يتباطأ في 2103 إلى أدنى مستوى منذ 2004

26 يناير كانون الثاني (رويترز) - أصدر مكتب الإحصاءات الكويتي اليوم الأحد البيانات التالية لأسعار المستهلكين في ديسمبر كانون الأول: التضخم (%) ديسمبر 2013 نوفمبر 2013 ديسمبر 2012 التغير الشهري 1.0 0.1 1.0 التغير السنوي 2.7 2.6 2.8 ملحوظة: زادت تكاليف الإسكان التي تشكل 29 بالمئة من نفقات المستهلكين 3.6 بالمئة على أساس سنوي واثنين بالمئة على أساس شهري في ديسمبر كانون الأول. ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18 بالمئة من سلة الأسعار 2.8 بالمئة على أساس سنوي و0.5 بالمئة عن الشهر السابق. تراجع متوسط التضخم إلى 2.7 بالمئة في 2013 مسجلا أدنى مستوياته منذ 2014 ومنخفضا بدرجة كبيرة عن توقعات السوق ومقارنة مع 3.3 بالمئة في 2012. توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في سبتمبر أيلول أن يبلغ التضخم 3.4 بالمئة في المتوسط في 2013 وأربعة بالمئة في 2014. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)