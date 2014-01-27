توقع عودة مصفاة الشعيبة الكويتية اليوم

الكويت 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال متحدث إن الكويت تريد عودة مصفاة الشعيبة للعمل بطاقتها الكاملة البالغة 200 ألف برميل يوميا اليوم الاثنين وذلك بعد أن تسبب انقطاع للتيار الكهربائي الأسبوع الماضي في توقف مصافي التكرير الثلاث بالبلد العربي الخليجي.

ويستخدم البلد عضو منظمة أوبك الوقود المخزون للمحافظة على مستوى الصادرات لحين عودة المصافي بالكامل بعد انقطاع الكهرباء الذي وقع يوم 22 يناير كانون الثاني.

وتعمل مصفاة الأحمدي - وهي الأكبر بين الثلاثة - بطاقتها البالغة 460 ألف برميل يوميا منذ يوم الجمعة.

وقال متحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية "نأمل أن تعود الشعيبة لمعدلاتها العادية بحلول اليوم لكن ميناء عبد الله بحلول غد."