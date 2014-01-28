باسل مناصرة رئيسا تنفيذيا لزين جنوب السودان
الكويت 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مجموعة زين الكويتية إنها عينت باسل مناصرة رئيسا تنفيذيا لشركة زين جنوب السودان خلفا لوسيم منصور.
وأوضحت الشركة في بيان تلقت رويترز نسخة منه أن لمناصرة 13 عاما من الخبرة التنفيذية في قطاع الاتصالات وقالت "إنه من القيادات التنفيذية التي شغلت بنجاح العديد من المناصب العليا الأساسية ضمن مجموعة زين منذ انضمامه للشركة في العام 2000."
كان مناصرة يشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة زين الأردن وشغل منصب المدير التنفيذي للتسويق في زين الكويت والمستشار التجاري لزين العراق والمستشار التجاري لزين البحرين قبل إطلاق عملياتها.
وقال البيان إن مناصرة سيشرف على "مرحلة الانطلاقة الجديدة لشركة زين جنوب السودان بعد أن أجرت عملية تحول ناجحة تحت قيادة وسيم منصور خلال الفترة الماضية."
وأضاف أن منصور "عاد إلى مهام عمله كمستشار للرئيس التنفيذي للمجموعة." (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.