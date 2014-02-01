مشاريع الكويت القابضة تستكمل تسعير سندات بقيمة 500 مليون دولار

الكويت أول فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة مشاريع الكويت القابضة اليوم السبت إنها استكملت بنجاح تسعير سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات.

وأوضحت الشركة في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن الإصدار حظي "بطلب كبير" من المستثمرين عند إطلاقه حيث فاق الاكتتاب قيمته بمقدار ست مرات جاذبا 250 مستثمرا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

وأضاف البيان أن "الطلب القوي على السندات" أتاح لشركة المشاريع تسعيره عند سعر فائدة ثابتة بنسبة 4.80 بالمئة.

وتمكنت شركة المشاريع في ظل أوضاع اقتصادية تشوبها التقلبات من الاستفادة من التجاوب الإيجابي من المستثمرين لتنفيذ عملية إصدار سريعة في يوم واحد وجمع 500 مليون دولار في إطار برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع فيصل العيار "يشكل هذا الإقبال الذي فاق حجم الاكتتاب فيه الست مرات شهادة على سجلنا في تحقيق النتائج وانضباطنا المالي. لقد انجذب المستثمرون إلى جودة الشركات العاملة ضمن مجموعة شركة المشاريع ومركزها السوقي القوي وآفاق النمو المستقبلي."

وقال رئيس المدراء الماليين لمجموعة شركة المشاريع بيناك مايترا "تعكس هذه الصفقة التجربة الإيجابية للمستثمرين مع الإصدارات السابقة للشركة. لدينا قاعدة مستثمرين متنوعة وعالية الجودة وقد تم تسعير سنداتنا من خلال منحنى العائد للشركة. وسوف يساهم هذا الإصدار في إطالة أمد استحقاقات الديون ويعزز المرونة المالية لتنفيذ استراتيجيتنا المالية."