مسؤول: الكويت تدرس مشروعا مع السعودية لإنتاج 80 ألف ب/ي من النفط الثقيل

الكويت 5 فبراير شباط (رويترز) - قال علي الشمري الرئيس التنفيذي لشركة نفط الخليج الكويتية اليوم الأربعاء إن الشركة الحكومية تدرس مع الجانب السعودي تنفيذ مشروع لإنتاج 80 ألف برميل من النفط الثقيل يوميا بحلول عام 2022 من المنطقة المحايدة بين البلدين.