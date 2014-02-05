مستثمرون يتشبثون بالأسواق المبتدئة مع تهاوي نظيرتها الناشئة

من كارولين كون

لندن 5 فبراير شباط (رويترز) - مع تهاوي الأسواق الناشئة هذا العام باتت الأسواق المبتدئة التي تنطوي على مخاطر أكبر ملاذا لبعض المستثمرين.

فصغر حجم الأسواق والأوضاع المحلية وفي بعض الحالات العملات المربوطة بعملات رئيسية بدعم قوي من احتياطات البنوك المركزية كلها عوامل وفرت حماية للأسواق المبتدئة مما تعرضت له نظيرتها الناشئة.

ولبنان وتونس وبلغاريا وليتوانيا وقطر والكويت من بين الأسواق الأقل تنمية في العالم وأداؤها يفوق أداء الأسواق الناشئة التي ضربتها العاصفة الأخيرة.

وسجل مؤشر إم.إس.سي.آي القياسي للأسواق المبتدئة ارتفاعا بنسبة واحد بالمئة هذا العام لكن في المقابل سجلت الأسواق الناشئة خسارة نسبتها 7.4 بالمئة بينما تراجعت البورصات المتقدمة 5.4 بالمئة.

ويؤكد ذلك أن أداء المؤشرات الرئيسية في الأسواق المبتدئة طغى على أداء مجموعة مختلفة من صفوة الأسواق ومن بينها الأرجنتين التي تمر بأزمة عملة أخرى حادة.

ولكن بعيدا عن النصيحة السائدة على نطاق واسع التي توصي بالحذر الشديد عند انتقاء الاستثمارات داخل الأسواق الناشئة حاليا فربما كان التشبث بمؤشر الأسواق المبتدئة أكثر الأمور جدارة بالثقة خلال السنة الأخيرة.

ففي العام الماضي أيضا تهاوت الأسهم والسندات والعملات في الأسواق الناشئة بسبب مخاوف المستثمرين من انخفاض النمو في دول مثل البرازيل والصين وسحب برنامج التحفيز النقدي الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وأدى إلى انخفاض عوائد السندات الأمريكية ودفع تدفقات المستثمرين المتقلبة باتجاه الأصول ذات العوائد الأعلى.