الكويت ترسي تحديث مصفاتين على 3 مجموعات مقابل 3.4 مليار دينار
الكويت 10 فبراير شباط (رويترز) - قال المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الإثنين إن لجنة المناقصات المركزية وافقت على ترسية مشروع لتحديث مصافتي تكرير على ثلاث مجموعات مقابل 3.39 مليار دينار (12.03 مليار دولار).
وأوضح المتحدث خالد العسعوسي لرويترز أن تحالفا بقيادة شركة جيه.جي.سي اليابانية فاز بالحزمة الأولى من المناقصة والتي تتعلق بتطوير مصفاة ميناء الأحمدي مقابل 1.36 مليار دينار.
وفاز تحالف بقيادة بتروفاك البريطانية بالحزمة الثانية مقابل 1.07 مليار دينار وتتعلق بتطوير أجزاء من مصفاة ميناء عبد الله.
وفاز تحالف بقيادة فلور الأمريكية بالحزمة الثالثة بمبلغ 962 مليون دينار وتتعلق أيضا بتحديث أجزاء من مصفاة ميناء عبد الله.
وتوقع العسعوسي توقيع العقود مع التحالفات الفائزة في ابريل نيسان ليبدأ بعدها مباشرة تنفيذ المشاريع.
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