الكويت ترسي تحديث مصفاتين على 3 مجموعات مقابل 3.4 مليار دينار

الكويت 10 فبراير شباط (رويترز) - قال المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الإثنين إن لجنة المناقصات المركزية وافقت على ترسية مشروع لتحديث مصافتي تكرير على ثلاث مجموعات مقابل 3.39 مليار دينار (12.03 مليار دولار).