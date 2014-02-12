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صحيفة: الكويت تتفق مع عملائها على عقود طويلة الأجل لبيع النفط

Wed Feb 12, 2014 1:39pm GMT
 
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الكويت 12 فبراير شباط (رويترز) - قالت صحيفة الجريدة الكويتية اليوم الأربعاء إن الكويت اتفقت مع عملائها على عدد من العقود طويلة الأجل لبيع النفط والتي من المقرر توقيعها في نهاية مارس آذار.

ونقلت الصحيفة عن نبيل بورسلي العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية قوله إن استراتيجية المؤسسة لا تهدف في الوقت الحالي إلى تجديد العقود بشكل سنوي بل تركز على العقود طويلة الأجل التي تمتد لأكثر من عشر سنوات.

وأضاف أن العقود التي ستوقع تشمل النفط الخام والمشتقات البترولية والغاز المسال.

وتوقع بورسلي استمرار أسعار النفط في معدلاتها الحالية بين 100 و110 دولارات للبرميل. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 