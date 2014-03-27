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وزير النفط الكويتي: أسعار النفط الحالية عادلة وانتاجنا 3 ملايين ب/ي

Thu Mar 27, 2014 9:12am GMT
 
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الكويت 27 مارس آذار (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي على العمير اليوم الخميس إن أسعار النفط الحالية "عادلة" وإن انتاج الكويت يبلغ حاليا ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وأبلغ العمير الصحفيين على هامش مناسبة عامة إن الكويت تعتزم توقيع عقود مشروع الوقود البيئي قبل 15 ابريل نيسان.

ويهدف مشروع الوقود البيئي إلى تطوير مصفاتي ميناء عبد الله والأحمدي ورفع الطاقة التكريرية الإجمالية لهما إلى 800 ألف برميل يوميا من الوقود النظيف.

واستقر خام برنت اليوم قرب 107 دولارات للبرميل بعد تلميح الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى تشديد محتمل للعقوبات الاقتصادية على روسيا بما يشمل استهداف قطاع الطاقة.

(تغطية صحفية أحمد حجاجي - تحرير نادية الجويلي)
 