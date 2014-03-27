كافكو الكويتية تستهدف زيادة مبيعات وقود الطائرات إلى 3 ملايين لتر/ي
الكويت 27 مارس آذار (رويترز) - قال المدير العام للشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) اليوم الخميس إن مبيعات الشركة من وقود الطائرات تبلغ حاليا 2.5 مليون لتر يوميا وإنها تستهدف زيادتها إلى ثلاثة ملايين لتر يوميا في السنة المالية المقبلة 2014-2015 .
وأضاف أحمد المضف أن كافكو ستركز في توسعها على شركات الطيران الخليجية.
وقال المضف للصحفيين على هامش الاحتفال بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيس الشركة "نسعى للتوسع عن طريق استقطات شركات جديدة.. تركيزنا سيكون على منطقة الخليج لاستقطاب شركات الطيران الخليجية."
(تغطية صحفية أحمد حجاجي - تحرير نادية الجويلي)
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