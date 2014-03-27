كافكو الكويتية تستهدف زيادة مبيعات وقود الطائرات إلى 3 ملايين لتر/ي

الكويت 27 مارس آذار (رويترز) - قال المدير العام للشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) اليوم الخميس إن مبيعات الشركة من وقود الطائرات تبلغ حاليا 2.5 مليون لتر يوميا وإنها تستهدف زيادتها إلى ثلاثة ملايين لتر يوميا في السنة المالية المقبلة 2014-2015 .