مقدمة 1-وزير النفط الكويتي: أسعار النفط الحالية عادلة وانتاجنا 3 ملايين ب/ي

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الكويت 27 مارس آذار (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي على العمير اليوم الخميس إن أسعار النفط الحالية "عادلة" وإن انتاج الكويت يبلغ حاليا ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وقال العمير الصحفيين على هامش الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) "انتاجنا اليوم في حدود ثلاث ملايين برميل يوميا والخطة التي نسعى اليها في 2020 أن يكون بحدود أربعة ملايين يوميا."

وتعمل الكويت حاليا للوصول إلى أربعة ملايين برميل نفط خام يوميا بحلول عام 2020 والمحافظة على هذه الطاقة الانتاجية حتى عام 2030.

وبسؤاله حول تقييمه لأسعار النفط قال "أعتقد انها عادلة في ظل توافر هذه الموارد الموجودة اليوم عالميا."

وأضاف "أسعار النفط تعكس واقع التنافس العالمي.. ولاشك أن هناك استكشافات جديدة.. ولكن نشهد أنه والحمد لله هناك استقرار للأسواق العالمية."

واستقر خام برنت اليوم قرب 107 دولارات للبرميل بعد تلميح الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى تشديد محتمل للعقوبات الاقتصادية على روسيا بما يشمل استهداف قطاع الطاقة.

وأكد الوزير أن الكويت تعتزم توقيع عقود مشروع الوقود البيئي قبل 15 ابريل نيسان.

ويهدف مشروع الوقود البيئي إلى تطوير مصفاتي ميناء عبد الله والأحمدي ورفع الطاقة التكريرية الإجمالية لهما إلى 800 ألف برميل يوميا من الوقود النظيف.

وقال الوزير ردا على سؤال حول موعد توقيع عقود المشروع "قريبا جدا .. المزمع ان شاء الله تعالى بحدود قبل منتصف ابريل.. قبل منتصف ابريل سنوقع عقود الوقود البيئي."