مقدمة 1-كافكو الكويتية تستهدف زيادة مبيعات وقود الطائرات إلى 3 ملايين لتر/ي

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الكويت 27 مارس آذار (رويترز) - قال المدير العام للشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) اليوم الخميس إن مبيعات الشركة من وقود الطائرات تتراوح حاليا بين 2.2 مليون و2.5 مليون لتر يوميا وإنها تستهدف زيادتها إلى ثلاثة ملايين لتر يوميا في السنة المالية المقبلة 2014-2015.

وأضاف أحمد المضف للصحفيين على هامش الاحتفال بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيس الشركة أن كافكو ستركز في توسعها على شركات الطيران الخليجية.

وقال المضف "نسعى للتوسع عن طريق استقطات شركات جديدة.. تركيزنا سيكون على منطقة الخليج لاستقطاب شركات الطيران الخليجية."

وكافكو هي شركة حكومية تأسست في 1963 وتندرج تحت مظلة مؤسسة البترول الكويتية الذراع التشغيلي لحكومة الكويت ومهمتها تزويد الطائرات بالوقود.

وأكد المضف أن شركة الخطوط الجوية الكويتية هي المستهلك الأول لمبيعات الشركة بنسبة 40 في المئة تليها شركة طيران الجزيرة الكويتية الخاصة ثم طيران الامارات.

وفي كلمته التي ألقها في الاحتفال قال المضف إن للشركة أهدافا ترنو إلى تحقيقها خلال المرحلة المقبلة من أهمها زيادة المبيعات "باستقطاب أكبر عدد ممكن من زبائن جدد عن طريق تطبيق سياسات تسويقية لمطار الكويت الدولي" إضافة للحفاظ على أعلى مستويات الجودة والسلامة في عمليات تزويد الطائرات بالوقود.

وأكد ايضا أن من أهداف الشركة المساهمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لمشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي مما يساهم في زيادة نسبة مبيعات الوقود وزيادة الأرباح.

وتعتزم الكويت خلال السنوات المقبلة بناء مبنى جديد للركاب بحيث يستوعب مطار الكويت الدولي 25 ألف راكب سنويا.