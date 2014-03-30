جدول-تراجع الفائض التجاري للكويت في الربع/4 وانخفاض الصادرات

30 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات لبنك الكويت المركزي تراجع فائض التجارة الخارجية للكويت إلى 5.927 مليار دينار (21.1 مليار دولار) في الربع الأخير من 2013 مقارنة مع 6.544 مليار دينار في الربع السابق. وأظهرت حسابات لرويترز من واقع أحدث البيانات الرسمية تراجع الفائض التجاري إلى 24.287 مليار دينار في 2013 بما يوازي 47.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 مقارنة مع 25.651 مليار في العام السابق أو 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. التجارة الخارجية للكويت الربع/4 الربع/3 الربع/4 بالمليار دينار 2013 2013 2012 الصادرات 8.142 8.528 (8.513) 8.262 الواردات 2.215 1.984 (2.105) 1.996 الفائض 5.927 6.544 (6.408) 6.265 التغير السنوي للقيمة بالدينار (%) الصادرات الاسمية -1.5 5.5 (9.1) الواردات الاسمية 11.0 4.1 (10.4) ملحوظة: الأرقام الواردة بين الأقواس هي البيانات السابقة قبل التعديل. توقع محللون في استطلاع لرويترز في يناير كانون الثاني أن يصل الفائض في ميزان المعاملات الجارية الكويتي إلى 37.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 وإلى 35 بالمئة في 2015. (الدولار = 0.2816 دينار كويتي) (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)