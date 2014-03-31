كيبكو الكويتية تدرس إدراج أسهم أو.اس.ان التابعة في بورصة لندن قبل نهاية 2014

من أحمد حجاجي

الكويت 31 مارس آذار (رويترز) - قال مسؤول في شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) اليوم الاثنين إنه يتوقع إدراج أسهم شركة أو.اس.ان التابعة لكيبكو في بورصة لندن قبل نهاية عام 2014 .

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة فيصل العيار للصحفيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة إن كيبكو تتوقع بدء عملية الطرح الأولي لأسهم أو.اس.ان خلال اسبوعين.

وأو.اس.ان شركات خدمات تلفزيونية مدفوعة نتجت عن اندماج شو تايم وأوربت.

وأبلغ العيار المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للشركة إنه يتوقع مضاعفة ايرادات أو.اس.ان إلى مثليها خلال ثلاث سنوات.

وكيبكو أكبر شركة استثمار مدرجة في سوق الكويت.

وأعاد المساهمون في الجمعية العمومية لكيبكو انتخاب مجلس الادارة لفترة جديدة.

وتوقع العيار نموا سنويا في خانة العشرات لايرادات كيبكو وأرباحها على مدى السنوات الثلاث المقبلة.