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بنك برقان الكويتي: المخصصات 238 مليون دينار أغلبها احترازية

Mon Mar 31, 2014 10:53am GMT
 
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الكويت 31 مارس آذار (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة بنك برقان الكويتي اليوم الاثنين إن مخصصات البنك بلغت 238 مليون دينار أغلبها احترازية.

وقال ماجد العجيل للصحفيين عقب اجتماع الجمعية العمومية للبنك "لسنا بحاجة لكل تلك المخصصات لكنها متطلبات البنك المركزي."

كان بنك برقان الذراع المصرفية لمجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) أعلن الشهر الماضي هبوط أرباحه 64 بالمئة إلى 20.1 مليون دينار (71.4 مليون دولار) في 2013 من 55.6 مليون دينار في 2012.

وعزا العجيل هبوط الأرباح السنوية إلى تجنيب مخصصات احترازية بلغت 52.6 مليون دينار (186.9 مليون دولار) خلال العام.

(الدولار = 0.28136 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - تحرير عبد المنعم درار وأحمد إلهامي)
 