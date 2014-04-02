الرئيس التركي يدعو الكويتيين للاستثمار في بلاده "الأقل خطرا والأكثر ربحا"

من أحمد حجاجي

الكويت 2 أبريل نيسان (رويترز) - دعا الرئيس التركي عبد الله جول اليوم الأربعاء المستثمرين الكويتيين ورجال الأعمال والمؤسسات المالية الحكومية للاستثمار في بلاده التي وصفها "بالأقل خطرا والأكثر ربحا."

جاء ذلك في مؤتمر اقتصادي عقده جول بحضور وزيري الاقتصاد والمالية التركيين ونظمته غرفة تجارة وصناعة الكويت التي يعتبرها الكويتيون ممثلا لمجتمع المال والأعمال في هذا البلد النفطي.

وأعرب الرئيس التركي عن رغبة بلاده في مشاركة شركات المقاولات التركية التي قال عنها وزير المالية إنها الثانية عالميا بعد الشركات الصينية في بناء مطار الكويت الجديد الذي ينتظر أن يتم طرح مناقصاته في وقت قريب.

ويحظى الرئيس التركي بحفاوة بالغة في الكويت التي قال إنه زارها مرتين قبل ذلك وتربطه علاقة صداقة بأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي زار تركيا أيضا ثلاث مرات.

وشهد الرئيس التركي مع زوجته صباح اليوم أوبريت بعنوان كويت الصدق والوفاء بحضور أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ورئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم ورئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وعدد كبير من رموز الأسرة الحاكمة ورجال الأعمال.

وأجرى جول مباحثات في الكويت مع بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر بنك إسلامي في الكويت وبنك الكويت الوطني وهو أكبر بنك تقليدي في البلدين والهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي الكويتي.

وخلال المنتدى عبر كثير من المتحدثين من الجانبين عن اعتزازهم بتجربة بيت التمويل التركي وهو مصرف إسلامي انشأه بيت التمويل الكويتي في تركيا ويمتلك 62 في المئة من أسهمه.