تقرير يتوقع استمرار نمو التمويل الإسلامي في تركيا في 2014

الكويت 3 أبريل نيسان (رويترز) - توقع تقرير أصدره بيت التمويل الكويتي اليوم الخميس أن يواصل قطاع التمويل الإسلامي نموه في تركيا عام 2014 بفضل عوامل العرض والطلب وتيسير الإجراءات.

وقال التقرير الصادر عن شركة بيت التمويل الكويتي للأبحاث إن تركيا سابع أكبر سوق لأصول التمويل الإسلامي في العالم وبما يقرب من 50 مليار دولار كما في نهاية 2013.

وأضاف "تبرز تركيا بصورة سريعة باعتبارها لاعبا رئيسا في المشهد الاقتصادي العالمي حيث قامت بتقديم عدد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز أسواقها المالية."

وقال التقرير إن السلطات التركية عكفت خلال السنوات القليلة الماضية على تعديل الهياكل القانونية من أجل استيعاب وتطوير قطاع التمويل الإسلامي.

وأوضح أن أصول البنوك الإسلامية في تركيا - التي تطلق على البنوك الإسلامية اسم بنوك المشاركة - نمت لنحو خمسة أمثالها بين عامي 2007 و2013 لتصل إلى 96.1 مليار ليرة تركية (45 مليار دولار) في نهاية 2013 أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 30.5 بالمئة.

وبيت التمويل الكويتي أكبر بنك إسلامي في الكويت ويملك 62 بالمئة من أسهم بيت التمويل التركي.