حصري-مصادر: عائلة الخرافي تبحث بيع مجموعة أمريكانا

من انجولي ديفيس وصوفي ساسارد ومارتين جيلر

لندن 3 أبريل نيسان (رويترز) - أبلغت أربعة مصادر مطلعة رويترز أن عائلة الخرافي الكويتية تتطلع لبيع أمريكانا وهي إحدى أكبر الشركات الغذائية في الشرق الأوسط واستعانت بمصرفيين لاستكشاف صفقة محتملة.

وقالت المصادر إنه لا توجد عملية رسمية جارية حاليا لكن الشركة تبحث مع بنك روثتشايلد مخاطبة مشترين محتملين ومنهم مجموعات للاستثمار الخاص وصناديق للثروة السيادية في المنطقة لاستكشاف اهتماهما بالمجموعة التي تقدر قيمتها بنحو 3.6 مليار دولار.

وتشير بيانات لتومسون رويترز إلى أن عائلة الخرافي تمتلك 66.8 بالمئة في الشركة الكويتية للأغذية -التي تبيع أغذية تحت العلامة التجارية أمريكانا- من خلال شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده.

وامتنع بنك روتشايلد عن التعقيب في حين لم يتسن الحصول على تعليق من أمريكانا أو شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده.

وتأسست أمريكانا في الكويت في 1964 وهي مجموعة لها شركات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وانشطة للمطاعم والأغذية المعبأة.

ويجري تداولها في البورصة الكويتية ويبلغ رأسمالها السوقي 3.63 مليار دولار مما يجعلها أكبر شركة في مؤشر تومسون رويترز للسلع والخدمات الاستهلاكية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وتقول المجموعة في موقعها الالكتروني إن مبيعاتها بلغت 3.1 مليار دولار في 2013 في حين حققت أرباحا بلغت 179 مليون دولار.