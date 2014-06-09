قرار قضائي بإيقاف صحيفتين كويتيتين 5 أيام

من أحمد حجاجي

الكويت 9 يونيو حزيران (رويترز) - قال رئيسا تحرير جريدتي الوطن وعالم اليوم الكويتيتين إن قاضي الأمور المستعجلة أصدر اليوم الإثنين قرارا بإيقاف الصحيفتين خمسة أيام بسبب نشرهما أخبارا تتعلق بقضية كان النائب العام حظر النشر بشأنها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم إيقاف الصحيفتين فيها حيث صدر قرار في ابريل نيسان الماضي بإيقافهما لنفس السبب لمدة أسبوعين.

وكان النائب العام أمر في العاشر من إبريل نيسان الماضي "بجعل التحقيق سريا ومنع نشر أي أخبار أو بيانات في وسائل الاعلام وبرامج الشبكات الالكترونية عن ما تردد بشأن وجود شريط يحتوي على معلومات وبيانات تدين بعض الاشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد والطعن في حقوق وسلطات سمو أمير البلاد."

لكن وزارة الإعلام أحالت الصحيفتين للنائب العام الأسبوع الماضي بعد نشرهما أخبارا اعتبرتها الوزارة انتهاكا لحظر النشر في القضية التي أثارت شائعات على المواقع الالكترونية بشأن خلافات محتملة داخل الأسرة الحاكمة.

وقال الشيخ خليفة علي الخليفة الصباح رئيس تحرير صحيفة الوطن لرويترز اليوم إنه تسلم اخطارا من وزارة الإعلام بمضمون قرار الإيقاف "وإننا مضطرون (للإلتزام بتنفيذه) ولكن سنأخذ كل إجراءاتنا القانونية.. غدا سنحاول أن نرى الآلية التي يمكن من خلالها إيقاف سريان هذا القرار وكذلك سوف نلاحق وزارة الإعلام بالتعويض نتيجة الأضرار التي لحقتنا."

وأكد الشيخ خليفة وهو عضو بعائلة الصباح الحاكمة أن قرار الإيقاف لا يتعلق سوى بالجريدة الورقية ولا علاقة له بالموقع الالكتروني أو القناة الفضائية التي تتبع نفس المجموعة.

وقال "أما من ناحية باقي أركان مؤسستنا الإعلامية فنحن مستمرون.. ولا هوادة في ذلك."