شركة للامتياز الكويتية توقع عقدا حكوميا قيمته 28.5 مليون دينار

الكويت 16 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مجموعة الامتياز الاستثمارية الكويتية اليوم الإثنين إن شركة مملوكة لها ولشركاتها التابعة بنسبة 50.7 بالمئة وقعت عقدا حكوميا قيمته 28.5 مليون دينار (101.1 مليون دولار).

وقالت المجموعة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت "تم توقيع عقد بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية وشركة الدار للهندسة والإنشاءات ... يشتمل على إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق ومواقف السيارات وشبكات خدمات البنية التحتية وتحديد القسائم ومحطات المحولات الفرعية."