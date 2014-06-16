مصدر: الكويت توقف استقبال السفن في الموانئ النفطية

الكويت 16 يونيو حزيران (رويترز) - قال مصدر بقطاع النفط الكويتي إن الكويت أوقفت اليوم الإثنين استقبال السفن في الموانئ النفطية الثلاث وكذلك الجزيرة الصناعية التي يجري من خلالها تصدير النفط بسبب سوء حالة الطقس.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز أن هذا الإيقاف الذي وصفه "بالمؤقت" يشمل سفن المشتقات النفطية والنفط الخام ويستمر لحين تحسن الحالة الجوية.