طيران الجزيرة الكويتية تحصل على 18.3 مليون دولار تسهيلات تمويلية

الكويت 17 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مجموعة طيران الجزيرة الكويتية اليوم الثلاثاء إنها حصلت على تسهيلات تمويلية بقيمة 18.3 مليون دولار من المؤسسة العربية المصرفية ومقرها البحرين بهدف إعادة تمويل تسهيلات كانت قد حصلت عليها سابقا من بنك ناتيكسيس الفرنسي المتخصص في الاستثمار والتمويل.