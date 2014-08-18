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مسؤول: الكويت تبيع الصين 300 ألف ب/ي من النفط لعشر سنوات

Mon Aug 18, 2014 8:58am GMT
 
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الكويت 18 أغسطس آب (رويترز) - قال ناصر المضف العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية اليوم الاثنين إنه جرى الاتفاق مع الصين على تصدير 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام الكويتي لمدة عشر سنوات في صفقة تقدر قيمتها بمبلغ 120 مليار دولار.

وقال ناصر لرويترز إن التصدير يبدأ من اليوم مبينا أن الكمية تعادل نحو 15 بالمئة من صادرات الكويت من النفط الخام وهي قابلة للزيادة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - تحرير أحمد إلهامي)
 