مقدمة 1-مسؤول: الكويت تبيع الصين 300 ألف ب/ي من النفط لعشر سنوات
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الكويت 18 أغسطس آب (رويترز) - قال ناصر المضف العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية اليوم الاثنين إنه جرى الاتفاق مع الصين على تصدير 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام الكويتي لمدة عشر سنوات في صفقة تقدر قيمتها بمبلغ 120 مليار دولار.
وقال المضف لرويترز إن التصدير يبدأ من اليوم مبينا أن الكمية تعادل نحو 15 بالمئة من صادرات الكويت من النفط الخام وهي قابلة للزيادة.
وأوضح أن الاتفاق أبرم مع شركة يونيبك الصينية الحكومية "طبقا للأسعار العالمية.. وبشروط تجارية بحتة."
وقال إن التصدير سيكون عن طريق شركة ناقلات النفط الكويتية التي تملكها مؤسسة البترول.
والصين أحد الزبائن المهمين للغاية بالنسبة للكويت التي ساورتها المخاوف من منافسة بلدان أخرى لها ولاسيما بعد انتهاء أجل اتفاق سابق كانت تصدر بموجبه بين 160 و170 ألف برميل يوميا. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - تحرير أحمد إلهامي)
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