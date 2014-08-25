Sun 25 Dec 2016 | 1:15 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

تراجع واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني 31.6% في يوليو

Mon Aug 25, 2014 6:01am GMT
 
[-] نص [+] 

سول 25 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات من مؤسسة النفط
الوطني الكورية اليوم الاثنين تراجع واردات كوريا الجنوبية من
النفط الخام الإيراني 31.6 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز.
    وانخفض إجمالي واردات البلاد من النفط الخام 2.3 بالمئة إلى
81.4 مليون برميل الشهر الماضي.
    وتصدرت السعودية قائمة موردي الخام إلى كوريا الجنوبية في
يوليو تموز تلتها الكويت ثم الإمارات وقطر وإيران.
    وبلغ إجمالي الواردات من السعودية 25.15 مليون برميل في يوليو
تموز و165.7 مليون برميل منذ بداية العام.
    وفيما يلي جدول بواردات كوريا الجنوبية من أكبر خمسة موردين في
يوليو تموز بالمليون برميل:
    
    البلد        يوليو 2014    يونيو 2014    يوليو 2013
    السعودية        25.15        22.7        22.8
    الكويت        12.7        12        16
    الإمارات        10.2        9.3        10.5
    قطر        10.4        7.7        6.6
    إيران        4        4.4        5.9

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 