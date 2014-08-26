مقدمة 1-الرئيس التنفيذي لكويت انرجي: نتطلع لاستثمار المزيد في العراق

(لإضافة تفاصيل)

ستافانجر (النرويج) 26 أغسطس آب (رويترز) - قالت سارة أكبر الرئيس التنفيذي لشركة كويت انرجي اليوم الثلاثاء إن أعمال العنف التي اشتعلت بالعراق في الآونة الأخيرة تجاوزت أسوأ مراحلها وإن الشركة تتطلع لضخ المزيد من الاستثمارات في البلاد نظرا لما تتمتع به من إمكانات.

وسحبت بعض شركات النفط العاملة في إقليم كردستان العراق موظفيها في وقت سابق هذا الشهر بعد اقتراب مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من أربيل عاصمة الإقليم والذي شكل خطرا على بنيته الأساسية النفطية الواسعة.

وقالت أكبر لرويترز على هامش مؤتمر للنفط في النرويج "أعتقد أننا تجاوزنا المرحلة الأسوأ وأن الأمور ستستقر."

وأضافت "معظم عمليات التطوير في العراق تسير وفق الخطة الموضوعة لها خاصة في الجنوب الذي ما زالت تعمل فيه أغلب الشركات العالمية وتسير فيه أعمال تطوير الحقول والصادرات بشكل طبيعي."

وتعمل كويت انرجي في جنوب العراق ولم تتأثر إلى حد كبير بأعمال العنف.

ودحرت القوات الكردية المدعومة بضربات جوية أمريكية مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في الأسابيع الأخيرة لكن بعض الشركات لم تعد إلى البلاد.

وكانت شركة دي.إن.أو لإنتاج النفط التي تعمل في حقل طاوكي قرب الحدود التركية قالت إن بعض المتعاقدين معها غادروا البلاد وستضطر إلى الاعتماد على الموردين المحليين في المستقبل وهو ما قد يؤدي إلى إبطاء عمليات التطوير.

وأشارت أكبر إلى أن أعمال العنف هناك مؤقتة ولا يمكن أن تطغي على الإمكانات الكبيرة للعراق في إنتاج النفط بسهولة نسبية.