الكويت توقع عقد تصدير 65 ألف برميل نفط يوميا لتكريرها في الفلبين

الكويت 27 أغسطس آب (رويترز) - وقعت مؤسسة البترول الكويتية الحكومية اليوم الأربعاء عقدا مع شركة مصفاة بترون سنغافورة للتجارة التابعة لشركة بترون كوربوريشن الفلبينية لتوريد 65 ألف برميل يوميا من النفط الكويتي الخام إلى الفلبين لتكريرها هناك.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن العقد يشمل إجمالا مليوني برميل في الشهر بقيمة تعادل نحو ملياري دولار سنويا.

ونقلت الوكالة عن العضو المنتدب للتسويق العالمي في المؤسسة ناصر المضف قوله بعد حفل توقيع العقد بمقر شركة بترون كوربوريشن "إن عقد التوريد سيبدأ في الأول من يناير كانون الثاني 2015 ولمدة عام ويتجدد تلقائيا سنويا ما لم يقم أحد الطرفين بطلب إلغاء العقد وتوقع أن تطلب بترون زيادة كميات النفط الكويتي الخام إلى أكثر من 100 ألف برميل يوميا.